Mille euro con un click in Abruzzo. Prima gli italiani, ma pure gli stranieri. Promessi subito, per la delibera ci hanno messo 15 giorni. Tra i beneficiari anche gli extracomunitari regolari (Di domenica 19 aprile 2020) Fake news, spot e zero risultati. Questi i sovranisti al tempo del coronavirus. Due settimane fa, dopo l'improbabile proposta lanciata da Giorgia Meloni di concedere subito Mille euro a chiunque ne facesse richiesta e rinviare alla fine dell'emergenza i controlli, la stessa che ha sempre gridato allo scandalo per il Reddito di cittadinanza, il governatore dell'Abruzzo, Marco Marsilio, sostenuto dalla leader di Fratelli d'Italia, ha giurato che avrebbe dato subito Mille euro agli abruzzesi. Il subito tanto subito non è stato. L'ok al provvedimento è arrivato soltanto adesso, dopo 15 giorni, e si scopre che FdI è passato pure dal Prima gli italiani e porti chiusi al Prima i migranti. IL PARADOSSO. I requisiti di accesso al contributo indicati dalla giunta sovranista abruzzese sono chiari. Bisogna essere cittadini italiani, o di uno Stato ...

