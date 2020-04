"Ma era un peto?". Harry Styles, disastro in diretta mondiale. Ascoltate bene: imbarazzo senza precedenti (Di domenica 19 aprile 2020) Figuraccia in mondo visione per Harry Styles, ex membro degli One direction oggi lanciato in una carriera solista di grande successo. Il cantante inglese è finito tra i terending topi di Twitter nella maniera peggiore: per un peto. Il sospetto dei fan è supportato da un video che lo ritrae durante un'intervista sulla radio on line HeartRadio. Mentre stava chiacchierabdo del suo ultimo successo Adore you, gli ascoltatori hanno sentito distintamente uno strano rumore. imbarazzo palpabile, anche senza immagini a disposizione: tutti hanno pensato a uno sconveniente episodio di meteorismo intestinale, e l'hashtag Oh no Harry è diventato ovviamente virale a tempo di record. Leggi su liberoquotidiano Coronavirus : Bernini (Fi) - ‘tamponi a tappeto per superare emergenza’

Coronavirus : Gallera - ‘mai pensato a tamponi a tappeto - scienza dice solo a sintomatici’

Gallera : “In Lombardia 5000 tamponi al giorno. Mai pensato di fare tamponi a tappeto” (Di domenica 19 aprile 2020) Figuraccia in mondo visione per, ex membro degli One direction oggi lanciato in una carriera solista di grande successo. Il cantante inglese è finito tra i terending topi di Twitter nella maniera peggiore: per un. Il sospetto dei fan è supportato da un video che lo ritrae durante un'intervista sulla radio on line HeartRadio. Mentre stava chiacchierabdo del suo ultimo successo Adore you, gli ascoltatori hanno sentito distintamente uno strano rumore.palpabile, anche senza immagini a disposizione: tutti hanno pensato a uno sconveniente episodio di meteorismo intestinale, e l'hashtag Oh noè diventato ovviamente virale a tempo di record.

Noovyis : ('Ma era un peto?'. Harry Styles, disastro in diretta mondiale. Ascoltate bene: imbarazzo senza precedenti) Playhi… - bimbadiziamara : RT @_LaVery: Era un warning peto per la mmerda in cui ci sveglieremo domani mattina. - microba96 : RT @_LaVery: Era un warning peto per la mmerda in cui ci sveglieremo domani mattina. - svnflowerlou : RT @_LaVery: Era un warning peto per la mmerda in cui ci sveglieremo domani mattina. - _LaVery : Era un warning peto per la mmerda in cui ci sveglieremo domani mattina. -

Ultime Notizie dalla rete : era peto Harry Styles e l'incidente in diretta, strani rumori durante l'intervista e boom di tweet: «Oh no che figuraccia» Leggo.it Harry Styles, la gaffe in diretta mondiale: "Ma gli è scappato un peto?", imbarazzo senza precedenti

Il cantante inglese è finito tra i terending topi di Twitter nella maniera peggiore: per un peto. Il sospetto dei fan è supportato da un video che lo ritrae durante un'intervista sulla radio on line ...

Coronavirus, paziente in coma viaggia dalla Lombardia alla Sicilia e guarisce: “Mi tatuerò l’isola sul petto”

L’uomo, infinitamente grato ai medici siciliani che lo hanno guarito, ha esternato la sua intenzione di tatuarsi l’immagine della Sicilia sul petto. Paziente bergamasco affetto Covid-19 guarisce in ...

Il cantante inglese è finito tra i terending topi di Twitter nella maniera peggiore: per un peto. Il sospetto dei fan è supportato da un video che lo ritrae durante un'intervista sulla radio on line ...L’uomo, infinitamente grato ai medici siciliani che lo hanno guarito, ha esternato la sua intenzione di tatuarsi l’immagine della Sicilia sul petto. Paziente bergamasco affetto Covid-19 guarisce in ...