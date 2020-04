Lega Pro, Ghirelli “Servono discontinuita' e coraggio” (Di domenica 19 aprile 2020) FIRENZE (ITALPRESS) – “discontinuita' e coraggio”. Sono queste, oggi, le parole chiave che il Presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli chiede per il suo mondo. Non e' adesso il momento di parlare di scenari futuri, di promozioni, retrocessioni. Prima serve mettere altre basi solide, per evitare che l'intero castello crolli. “Il vero punto di svolta e' capire che riforma dobbiamo e vogliamo fare. Nel frattempo, chiediamo al Governo provvedimenti per ripartire: in primis cassa integrazione e liquidita'” le parole all'Italpress di Ghirelli. “Per essere credibili dobbiamo far capire che il maledetto coronavirus ha solo accelerato e drammatizzato una situazione gia' complicata e quindi dobbiamo procedere verso il cambiamento. Non parliamo di aggiustamenti, ma di nuovi orizzonti verso i quali andare” dice Ghirelli, che e' ancora piu' esplicito ... Leggi su liberoquotidiano Lega Pro - Ghirelli e l’ipotesi stop : «Deciderà l’assemblea dei club»

