Festa a sorpresa in streaming, così l'Italrugby fa emozionare capitan Bigi (Di domenica 19 aprile 2020) Rimanere un gruppo ai tempi del covid-19, nonostante l’isolamento. così ci ha pensato il CT dell’Italrugby Franco Smith a ricordare agli Azzurri il loro legame sfruttando il primo compleanno da capitano di Luca Bigi. Il coach dell’Italia, in attesa di sapere quando potranno essere recuperate le due Leggi su iltempo Coronavirus : Umberto e Maria - festa a sorpresa in ospedale per l’anniversario

Coronavirus - anniversario di matrimonio in ospedale per una coppia di anziani : gli operatori sanitari organizzano piccola festa a sorpresa

Coronavirus - festa di compleanno a sorpresa per un paziente dell’ospedale da campo di Piacenza (Di domenica 19 aprile 2020) Rimanere un gruppo ai tempi del covid-19, nonostante l’isolamento.; ci ha pensato il CT dell’Franco Smith a ricordare agli Azzurri il loro legame sfruttando il primo compleanno dao di Luca. Il coach dell’Italia, in attesa di sapere quando potranno essere recuperate le due

dreamingbanqtan : RT @xbunnykoo: haha sisi noi tutti a festeggiare per questa sorpresa di giugno haha vuoi vedere che alla festa live in quarantena fanno wab… - ElenaEb21 : RT @xbunnykoo: haha sisi noi tutti a festeggiare per questa sorpresa di giugno haha vuoi vedere che alla festa live in quarantena fanno wab… - orphicvis : RT @xbunnykoo: haha sisi noi tutti a festeggiare per questa sorpresa di giugno haha vuoi vedere che alla festa live in quarantena fanno wab… - GioMagg : RT @xbunnykoo: haha sisi noi tutti a festeggiare per questa sorpresa di giugno haha vuoi vedere che alla festa live in quarantena fanno wab… - xbunnykoo : haha sisi noi tutti a festeggiare per questa sorpresa di giugno haha vuoi vedere che alla festa live in quarantena… -