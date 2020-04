"Fase 2, un ritardo irreparabile". Bellanova contro Conte, è il segnale: Renzi apre la crisi di governo? (Di domenica 19 aprile 2020) "Scontiamo un ritardo che rischia di essere irreparabile". Teresa Bellanova, ministro dell'Agricoltura e capodelegazione di Italia Viva al governo, apre ufficialmente la pre-crisi politica che potrebbe sconvolgere lo scenario della Fase 2. Intervistata dal Corriere della Sera, la Bellanova attacca frontalmente il premier Giuseppe Conte: "Una nuova organizzazione del lavoro, dei trasporti e della socialità non si organizza in poche settimane. Non ne faccio una questione di calendario, ma di metodo", spiegando che lei avrebbe "investito risorse per rendere sicuri i luoghi di lavoro, piuttosto che per mantenere chiuse le aziende. E destinato risorse alla riduzione del rischio nella mobilità, piuttosto che per tenere le persone a casa. Purtroppo il problema del virus lo avremo almeno fino a quando non ci sarà il vaccino". "Non ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 19 aprile 2020) "Scontiamo unche rischia di essere". Teresa, ministro dell'Agricoltura e capodelegazione di Italia Viva al governo, apre ufficialmente la pre-crisi politica che potrebbe sconvolgere lo scenario della2. Intervistata dal Corriere della Sera, laattacca frontalmente il premier Giuseppe: "Una nuova organizzazione del lavoro, dei trasporti e della socialità non si organizza in poche settimane. Non ne faccio una questione di calendario, ma di metodo", spiegando che lei avrebbe "investito risorse per rendere sicuri i luoghi di lavoro, piuttosto che per mantenere chiuse le aziende. E destinato risorse alla riduzione del rischio nella mobilità, piuttosto che per tenere le persone a casa. Purtroppo il problema del virus lo avremo almeno fino a quando non ci sarà il vaccino". "Non ...

Notizieditalia : “Fase 2, un ritardo irreparabile”. Bellanova contro Conte, è il segnale: Renzi apre la crisi di governo?… - Noovyis : ('Fase 2, un ritardo irreparabile'. Bellanova contro Conte, è il segnale: Renzi apre la crisi di governo?) Playhit… - mattia_azario : 3. In fase difensiva, si è visto di tutto: generose marcature a uomo, immensi spazi concessi agli esterni dell’Ungh… - AvvMDerosa : RT @RaffaelePizzati: @Ettore_Rosato Il 28 marzo @matteorenzi ed @ItaliaViva hanno affrontato un tema che sembrava un tabù. Predisporsi per… - PaladinoPaolo : RT @re_assoluto: - I soldi a lavoratori e imprese in forte ritardo (anche perché tutti i soldi necessari NON CI SONO). - Nessuna programmaz… -