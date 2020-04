Antonio Logli e l’intercettazione | cercavano Roberta Logli in un tombino

(Di domenica 19 aprile 2020), che ricordiamo si trova in carcere, è stato di nuovo intercettato dagli inquirenti. Secondo quanto riporta il settimanale Giallo, questa volta l’ipotesi degli investigatori è che il corpo diRagusa sarebbe potuta essere nascosta in undella propria abitazione Come riporta UrbanPost, nel giornale sopra menzionato, è stata pubblicata una conversazione, particolare e inedita, tra il principale accusato dell’omicidio e la sua compagna attuale Sara Calzolaio L’uomo racconta alla fidanzata che un Carabiniere si è presentato nella loro abitazione con un preciso intento: controllare i tombini del giardino della loro casa. CosìRacconta: “Si, glieli ho fatti vedere. li aprì guardò dentro e mi disse ‘cosa c’è lì dentro’?” così...

Otto anni senza Roberta Ragusa. La donna non è mai stata più ritrovata e così spuntano nuovi retroscena con il settimanale Giallo che li ha messi in luce pubblicando una nuova intercettazione in ...