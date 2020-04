Vigorito: «Il calcio deve ridurre le diseguaglianze. Giocare con le Nike o scalzi non è la stessa cosa» (Di sabato 18 aprile 2020) Sulla Gazzetta dello Sport una lunga intervista Oreste Vigorito, presidente del Benevento. Con il suo club era a un passo dalla promozione in A prima dello stop al campionato per l’emergenza sanitaria. «Prima capiamo dov’è la A… Ci sono troppe incertezze. Sono abituato a concentrarmi sulle cose che dipendono da me, non dagli altri». Lui è per la ripresa. «Sul campo l’abbiamo meritata, i 23 punti sulla terza non sarebbero mai stati colmati, non mi sentirei in colpa se non saremo promossi sul campo. Riprendere sarebbe un bene per il sistema, e nessuno potrà obiettare ai verdetti». Sarebbe una beffa l’annullamento della stagione. «Sarebbe un’ingiustizia. Si aprirebbero contenziosi con ripercussioni su tutti i campionati. Meglio finire, per la regolarità. La sicurezza si ritroverà tra ... Leggi su ilnapolista Vigorito : «Il calcio frutta un miliardo in tasse - perchè non si aiuta?»

