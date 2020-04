Vasco Rossi depresso | il cantante svela l’altra faccia del successo

(Di sabato 18 aprile 2020) Questo articolo: ill’altradelè apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.ha confessato di avere sofferto in passato di depressione ed hato, in sostanza, l’altra parte del suo. Il motivo è davvero grave.hato di aver sofferto di una forma molto acuta di depressione nel lontano 2001 quando ha avuto una doppia perdita davvero molto forte e difficile da …

SkyArte : Il sabato di Sky Arte va alla scoperta della nostra capitale, Roma, visitando insieme Castel Sant’Angelo, le Chiese… - RougeUsl : Va bene così - Vasco Rossi - lorenzogps : Vasco Rossi - I soliti - lorenzogps : Vasco Rossi - La Verità - sonikmusicnet : Now playing: Vasco Rossi - Quindici Anni Fa 1979 -

Ultime Notizie dalla rete : Vasco Rossi

Vasco Rossi ha confessato di avere sofferto in passato di depressione ed ha svelato, in sostanza, l’altra parte del suo successo. Il motivo è davvero grave. Vasco Rossi ha svelato di aver sofferto di ...Come Tiziano Ferro anche Laura Pausini ha chiesto che vengano fornite risposte in merito ai lavoratori dello spettacolo.