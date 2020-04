Gazzetta_it : #Figc, inviato ai ministeri di #Sport e #Salute il protocollo per la ripresa #SerieA #coronavirus - officialmaz : Resto sempre scettico sulla ripresa della Serie A e B. Capisco gli interessi in ballo. Ma sono contrario a meno ch… - tancredipalmeri : Altra pietra semi-tombale sulla ripresa della Serie A. Stavolta la deposita il viceministro della Salute, Sileri: “… - CorSport : #Coronavirus, #Gravina ha inviato il #protocollo sulla ripresa degli #allenamenti ?? - sportli26181512 : Juve, Higuain pensa di non tornare dall'Argentina: le news: La Juve attende il via libera per la ripresa degli alle… -

Ultime Notizie dalla rete : Ripresa Serie Ripresa Serie A, il Milan lancia un segnale Virgilio Sport Serie tv: il doppiaggio può ripartire ma i doppiatori protestano

Serie tv senza doppiaggio a causa del lockdown da Coronavirus, ma ora è polemica sulla ripresa delle attività. Il lockdown per Coronavirus ha bloccato il doppiaggio delle serie tv. Da Grey's Anatomy a ...

Ripresa Serie A, inviato il protocollo FIGC ai ministri Sport e Salute

(ANSA) - ROMA, 18 APR - Il protocollo contenente tutte le disposizioni per la ripresa in sicurezza degli allenamenti delle squadre di calcio, studiato dalla commissione medico scientifica della ...

Serie tv senza doppiaggio a causa del lockdown da Coronavirus, ma ora è polemica sulla ripresa delle attività. Il lockdown per Coronavirus ha bloccato il doppiaggio delle serie tv. Da Grey's Anatomy a ...(ANSA) - ROMA, 18 APR - Il protocollo contenente tutte le disposizioni per la ripresa in sicurezza degli allenamenti delle squadre di calcio, studiato dalla commissione medico scientifica della ...