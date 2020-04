Leopardo chiuso nel bagno di un ospedale: l’incredibile video della cattura (Di sabato 18 aprile 2020) Consono molti paesi esteri, soprattutto ad est in cui gli animali tendono ad addentrarsi con audacia nelle zone abitate dall’uomo. Capita spesso di leggere di predatori che si aggirano per le strade delle città, che si avvicinano un po’ più del dovuto alle abitazioni. Nella maggior parte dei casi, finisce tutto bene o al massimo con un gran bello spavento. Lo stesso tipo di colpo apoplettico che hanno preso alcune persone nelle vedere un Leopardo chiuso nel bagno di un ospedale. Siamo in India, e sicuramente l’episodio ha fatto rabbrividire i presenti. Di segui è riportato anche il video dell’aneddoto. Leopardo chiuso nel bagno di un ospedale: interventi dei funzionari Il Leopardo chiuso nel bagno di un ospedale si era prima fatto un giro panoramico nel nosocomio in India. Chi era in sede ha tentato in tutti i modi di portarlo in un ... Leggi su kontrokultura (Di sabato 18 aprile 2020) Consono molti paesi esteri, soprattutto ad est in cui gli animali tendono ad addentrarsi con audacia nelle zone abitate dall’uomo. Capita spesso di leggere di predatori che si aggirano per le strade delle città, che si avvicinano un po’ più del dovuto alle abitazioni. Nella maggior parte dei casi, finisce tutto bene o al massimo con un gran bello spavento. Lo stesso tipo di colpo apoplettico che hanno preso alcune persone nelle vedere unneldi un. Siamo in India, e sicuramente l’episodio ha fatto rabbrividire i presenti. Di segui è riportato anche ildell’aneddoto.neldi un: interventi dei funzionari Ilneldi unsi era prima fatto un giro panoramico nel nosocomio in India. Chi era in sede ha tentato in tutti i modi di portarlo in un ...

Anche l’Africa è stata coinvolta con l’emergenza del Coronavirus e di conseguenza il Kruger Park ha chiuso ai turisti. I leoni allora hanno approfittato di ... ospita una grande densità di animali ...

Coronavirus, a Roma la fase 2 passa per bus riconvertiti e suolo pubblico

Per il rilancio del commercio revisione dei piani di occupabilità A Roma la fase 2 dell'emergenza Covid-19 si prepara a macchia di leopardo. Con ipotesi e bozze di proposte che in ... Si è parlato di ...

