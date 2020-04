La tragedia di Carmen, suicida nel Brenta. “Si è uccisa la multa delle quote latte” (Di sabato 18 aprile 2020) Aveva lasciato sul parabrezza un bigliettino con la scritta: “Scusatemi ma non ce l’ho fatta”. Così Carmen Z., 66 anni, imprenditrice padoavana aveva annunciato il suicidio, travolta dalla crisi e da una multa per le quote latte. Il cadavere è stato ripescato venerdì santo, nelle acque del Brenta, ma la donna aveva fatto perdere le sue tracce nel novembre scorso. Prima ancora dell’emergenza coronavirus. Come riporta oggi il quotidiano Il Gazzettino, la donna si è uccisa per la multa per le quote latte. Le ricerche erano scattate il 19 novembre, quando la donna aveva lasciato la sua utilitaria a Cadoneghe, a pochi metri dall’argine del fiume Brenta. I militari erano stati anche nell’abitazione della donna a Campodarsego. Hanno ispezionato la casa e hanno ritrovato un secondo biglietto, con le stesse parole scritte in ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 18 aprile 2020) Aveva lasciato sul parabrezza un bigliettino con la scritta: “Scusatemi ma non ce l’ho fatta”. CosìZ., 66 anni, imprenditrice padoavana aveva annunciato il suicidio, travolta dalla crisi e da unaper lelatte. Il cadavere è stato ripescato venerdì santo, nelle acque del, ma la donna aveva fatto perdere le sue tracce nel novembre scorso. Prima ancora dell’emergenza coronavirus. Come riporta oggi il quotidiano Il Gazzettino, la donna si èper laper lelatte. Le ricerche erano scattate il 19 novembre, quando la donna aveva lasciato la sua utilitaria a Cadoneghe, a pochi metri dall’argine del fiume. I militari erano stati anche nell’abitazione della donna a Campodarsego. Hanno ispezionato la casa e hanno ritrovato un secondo biglietto, con le stesse parole scritte in ...

irenestorti1 : RT @SecolodItalia1: La tragedia di Carmen, suicida nel Brenta. “Si è uccisa la multa delle quote latte” - SecolodItalia1 : La tragedia di Carmen, suicida nel Brenta. “Si è uccisa la multa delle quote latte” - carmen_distaso : RT @barison_andrea: Cioè, in un momento di piena tragedia, la #RegioneLombardia fa una pagina sui quotidiani, in cui si autocelebra? Diment… - carmen_distaso : RT @Apndp: Cercavano giustizia per genitori cui sono stati strappati i figli bambini,parlano di giustizia 'politica'perché s'indaga su trag… - Carmen_Twittah : RT @mancicu: La notte tra il 14 e il 15 aprile 1912 affonda il Titanic, il transatlantico considerato inaffondabile. Nel naufragio trovano… -

Ultime Notizie dalla rete : tragedia Carmen La tragedia di Carmen, suicida nel Brenta. "Si è uccisa la multa delle quote... Secolo d'Italia La fiaba animata di Enzo D’Alò, e le sfide in prima persona da regista

Anche se non sono molti i libri di Sepúlveda prestati alla pellicola, lui stesso si era confrontato col cinema in diverse occasioni, con un documentario, Corazon verde (2002) codiretto insieme a Diego ...

L’abbraccio di Eros Ramazzotti al malato di coronavirus all’ospedale di Rivoli

Una delle tante storie nel tempo del Covid, scandito da tragedie umane e sociali ma anche da grandi e piccoli gesti di solidarietà ... in fase di riabilitazione, ha dedicato alla moglie Carmen una ...

Anche se non sono molti i libri di Sepúlveda prestati alla pellicola, lui stesso si era confrontato col cinema in diverse occasioni, con un documentario, Corazon verde (2002) codiretto insieme a Diego ...Una delle tante storie nel tempo del Covid, scandito da tragedie umane e sociali ma anche da grandi e piccoli gesti di solidarietà ... in fase di riabilitazione, ha dedicato alla moglie Carmen una ...