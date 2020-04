La Regione punta sui cantieri aperti (Di sabato 18 aprile 2020) Marta Bravi Il piano per rilanciare l'edilizia e le condizioni per la "normalità" Via libera ai cantieri, a partire da quelli pubblici. È l'obiettivo dichiarato della Regione Lombardia, annunciato al termine degli «Stati generali del Patto per lo sviluppo» che ha riunito intorno a un tavolo più di 100 rappresentanti tra esponenti di attività produttive, sindacati e università. «Apprezziamo che Regione Lombardia riconosca la centralità della filiera dell'edilizia per il rilancio dell'economia lombarda - commenta il presidente di Ance Lombardia Luca Guffanti - . Anche Ance Lombardia, l'associazione dei costruttori, ha chiesto la possibilità di riprendere l'attività nei cantieri, sia pubblici sia privati, laddove sia possibile garantire la piena sicurezza per i lavoratori». Un settore, certamente di ... Leggi su ilgiornale Bonafoni : con fondi per asili Regione Lazio punta a ripartire

Fase 2 differenziata per ogni Regione? Occhi puntati sul 4 maggio

Colpo di scena : Martusciello (Antonio) si dimette dall’Agcom e punta alla presidenza della Regione (Di sabato 18 aprile 2020) Marta Bravi Il piano per rilanciare l'edilizia e le condizioni per la "normalità" Via libera ai, a partire da quelli pubblici. È l'obiettivo dichiarato dellaLombardia, annunciato al termine degli «Stati generali del Patto per lo sviluppo» che ha riunito intorno a un tavolo più di 100 rappresentanti tra esponenti di attività produttive, sindacati e università. «Apprezziamo cheLombardia riconosca la centralità della filiera dell'edilizia per il rilancio dell'economia lombarda - commenta il presidente di Ance Lombardia Luca Guffanti - . Anche Ance Lombardia, l'associazione dei costruttori, ha chiesto la possibilità di riprendere l'attività nei, sia pubblici sia privati, laddove sia possibile garantire la piena sicurezza per i lavoratori». Un settore, certamente di ...

pietroraffa : La Guardia di Finanza sta perquisendo gli uffici della Regione Lombardia. Secondo l'Ansa, si punta a raccogliere ma… - vs_santucci : RT @Infratel_Italia: #bandaUltraLarga questa settimana in @Regione_Sicilia #collaudati 2 nuovi #comuni a San Giovanni La Punta ( #Catania)… - itastartupvisa : RT @Infratel_Italia: #bandaUltraLarga questa settimana in @Regione_Sicilia #collaudati 2 nuovi #comuni a San Giovanni La Punta ( #Catania)… - pamandalexia : RT @vittoriosdm: I dati sul contrasto al #Covid19 premiano le decisioni strategiche e la tattica della Regione #FVG. Corrette le scelte del… - marcobellezza : RT @Infratel_Italia: #bandaUltraLarga questa settimana in @Regione_Sicilia #collaudati 2 nuovi #comuni a San Giovanni La Punta ( #Catania)… -

Ultime Notizie dalla rete : Regione punta La Regione punta sui cantieri aperti ilGiornale.it Coronavirus, tamponi nelle Rsa: caos e ritardi

Il punto sono anche i tempi in cui si riesce ad avere un esito del test ... Ieri il segretario provinciale della Cgil Gianni Peracchi, ha ribadito: «Le dichiarazioni della Regione sembrano limitarsi ...

Manovra, spiragli da Roma E poi arriverà il rimpasto

Sarebbero arrivati senali di apertura dal governo nazionale sulla proposta della Regione siciliana di utilizzare in tutto o in parte il miliardo di euro che la Sicilia dovrebbe destinare come ...

Il punto sono anche i tempi in cui si riesce ad avere un esito del test ... Ieri il segretario provinciale della Cgil Gianni Peracchi, ha ribadito: «Le dichiarazioni della Regione sembrano limitarsi ...Sarebbero arrivati senali di apertura dal governo nazionale sulla proposta della Regione siciliana di utilizzare in tutto o in parte il miliardo di euro che la Sicilia dovrebbe destinare come ...