Istat | a Bergamo morti quintuplicati Ecco i dati Comune per Comune

(Di sabato 18 aprile 2020) Il 7 marzo è il giorno in cui i decessi hanno iniziato ad impennarsi in quasi tutti i Comuni della provincia. Ora la curva sembra tornare verso i livelli di un anno fa. Negli ultimi giorni in città una media di «soli» 9

laureati in storia dell’arte e tanti addetti del settore turistico in crisi secondo Istat, desiderosi di dare una mano agli agricoltori in difficoltà e salvare i raccolti. Il 60% ha fra i 20 e i 30 ...Oggi sono 2.835. Dal giorno in cui sono stati svelati i numeri reali tutta Italia ha preso coscienza che in provincia di Bergamo il virus ha colpito in modo devastante, più che in tutte le altre ...