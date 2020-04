Wall Street apre in rally (Di venerdì 17 aprile 2020) (Teleborsa) – Esordio sostenuto per Wall Street, che porta avanti il movimento di recupero avviato da alcuni giorni, nonostante il dato atteso del crollo del PIL cinese. Con un’agenda scarna di appuntamenti sul fronte macro, l’attenzione si concentra sul Piano di Trump per la Fase 2 e sul dibattito europeo per l’adozione dei coronabond o altri strumenti. Ventata di ottimismo anche dai risultati incoraggianti offerti da un antivirale di Gilead Sciences per il trattamento del virus Covid-19. L’indice Dow Jones mostra un guadagno del 2,33%; balzo dello S&P-500, che si attesta a 2.851,69 punti. In moderato rialzo il Nasdaq 100 (+0,57%), come l’S&P 100 (1,5%). Nell’S&P 500, buona la performance dei comparti finanziario (+4,42%), beni industriali (+3,92%) e energia (+3,64%). Al top tra i giganti di Wall Street, Boeing (+9,30%), DOW ... Leggi su quifinanza Future USA anticipano partenza sostenuta per Wall Street

Borse in rosso - Milano perde più del 4% con spread a 235. Giù anche Wall Street

Borse in rosso - Milano perde più del 43% con spread a 235. Giù anche Wall Street (Di venerdì 17 aprile 2020) (Teleborsa) – Esordio sostenuto per, che porta avanti il movimento di recupero avviato da alcuni giorni, nonostante il dato atteso del crollo del PIL cinese. Con un’agenda scarna di appuntamenti sul fronte macro, l’attenzione si concentra sul Piano di Trump per la Fase 2 e sul dibattito europeo per l’adozione dei coronabond o altri strumenti. Ventata di ottimismo anche dai risultati incoraggianti offerti da un antivirale di Gilead Sciences per il trattamento del virus Covid-19. L’indice Dow Jones mostra un guadagno del 2,33%; balzo dello S&P-500, che si attesta a 2.851,69 punti. In moderato rialzo il Nasdaq 100 (+0,57%), come l’S&P 100 (1,5%). Nell’S&P 500, buona la performance dei comparti finanziario (+4,42%), beni industriali (+3,92%) e energia (+3,64%). Al top tra i giganti di, Boeing (+9,30%), DOW ...

Agenzia_Italia : ??Le borse europee aprono in rialzo, spinte da Wall Street e dalle piazze asiatiche - StefanoFeltri : A tutti quelli convinti che basti stampare moneta per risolvere i problemi del mondo, consiglio questo pezzo sull'e… - zazoomblog : Future USA anticipano partenza sostenuta per Wall Street - #Future #anticipano #partenza - christoledo_mx : Abre Wall Street al alza - markovaldo59 : «Sembrano essere stati fatti apposta per una pandemia globale», ha scritto il Wall Street Journal, e se ne sta parl… -