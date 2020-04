Turismo, l’imprenditore Roberto Russo lancia l’idea di un checkpoint per le isole al Beverello (Di venerdì 17 aprile 2020) di Marco Milano isole del golfo versione Corea del Sud e ripartenza del Turismo. La “ricetta” per provare a gettare le basi del terziario per il 2020 e tracciare le linee post-lockdown arrivano da Capri ma il progetto ha i numeri per poter essere esteso ad Ischia, Procida, alle altre piccole terre bagnate dal mare sia in Campania che nelle altre regioni dello Stivale. “Tamponare” tutti i residenti e poi “aprire le frontiere” ai porti previa test rapidi e verifica della negatività e quindi dell’idoneità necessaria. Un’isola “incontaminata” potrebbe quindi a questo punto vivere il Turismo e la stagione 2020 nonostante tutto. A lanciare l’idea dall’isola azzurra è stato Roberto Russo, manager della moda e a capo di una serie di fashion-boutique di lusso sulla terra dei Faraglioni e sul web la ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 17 aprile 2020) di Marco Milanodel golfo versione Corea del Sud e ripartenza del. La “ricetta” per provare a gettare le basi del terziario per il 2020 e tracciare le linee post-lockdown arrivano da Capri ma il progetto ha i numeri per poter essere esteso ad Ischia, Procida, alle altre piccole terre bagnate dal mare sia in Campania che nelle altre regioni dello Stivale. “Tamponare” tutti i residenti e poi “aprire le frontiere” ai porti previa test rapidi e verifica della negatività e quindi dell’idoneità necessaria. Un’isola “incontaminata” potrebbe quindi a questo punto vivere ile la stagione 2020 nonostante tutto. Are l’idea dall’isola azzurra è stato, manager della moda e a capo di una serie di fashion-boutique di lusso sulla terra dei Faraglioni e sul web la ...

