Star Wars Episode I: Racer sta per tornare su PS4 e Switch (Di venerdì 17 aprile 2020) Star Wars Episode I: Racer, originariamente pubblicato su Nintendo 64 nel 1999, uscirà su Nintendo Switch e PlayStation 4 il 12 maggio 2020.Annunciato su StarWars.com, Star Wars Episode I: Racer presenta oltre 20 podRacer e otto mondi ed è incentrato esclusivamente sul pericoloso sport di corse presente in Star Wars: The Phantom Menace.I giocatori possono scegliere di giocare nei panni del giovane Anakin Skywalker, Sebulba, Ben Quadrinaros, Clegg Holdfast, Cy Yunga, Dud Bolt e molti altri.Leggi altro... Leggi su eurogamer Star Wars : Gli Ultimi Jedi - Rian Johnson spiega perché ha tagliato dal film una scena con Rey e Luke

Star Wars Celebration : l'evento sarà cancellato?

Per lo Star Wars Day arriva una docuserie dedicata a The Mandalorian (Di venerdì 17 aprile 2020)I:, originariamente pubblicato su Nintendo 64 nel 1999, uscirà su Nintendoe PlayStation 4 il 12 maggio 2020.Annunciato su.com,I:presenta oltre 20 pode otto mondi ed è incentrato esclusivamente sul pericoloso sport di corse presente in: The Phantom Menace.I giocatori possono scegliere di giocare nei panni del giovane Anakin Skywalker, Sebulba, Ben Quadrinaros, Clegg Holdfast, Cy Yunga, Dud Bolt e molti altri.Leggi altro...

DisneyPlusIT : Prendersi cura del Bambino è un compito difficile... Scoprite quali altre prove dovrà affrontare il mandaloriano ne… - StarWarsIT : L'uovo che vorresti oggi... #BuonaPasqua a tutti i fan di Star Wars! - starwarsnewsit : Star Wars: un personaggio di Rogue One ideato come un Hannibal Lecter - - zet85official : #TheMandalorian The Prisoner spiega benissimo perché questo telefilm è spettacolare: ogni capitolo autoconclusivo… - Eurogamer_it : #StarWars Episode I: Racer è in arrivo su PS4 e Switch. -