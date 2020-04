Putin e la vera “disinformacija” sul virus (Di venerdì 17 aprile 2020) Nei rapporti tra le persone, dicono gli psicologi, l’inclinazione a trovare in un’intenzione ostile altrui la causa dei propri mali (non ho perso le chiavi perché sono disordinato ma perché me le hanno rubate) rivela una tendenza paranoide. Nei rapporti tra le nazioni, invece, è la norma, è una strategia politica usata in ogni epoca. Non a caso alla “invenzione del nemico” sono dedicati molti pregevoli saggi, da quello di Franco Cardini sulla “criminalizzazione” dell’islam nel Medioevo a quello di Tonino Tosto sulle leggi razziali fasciste del 1938. Non poteva mancare, in questa crisi da coronavirus in cui gli Usa non danno grande prova di sé e la Nato si segnala per lo scarso contributo alla lotta contro la pandemia, l’accusa alla Russia, che punterebbe sulla paura da contagio per seminare il panico e la ... Leggi su it.insideover (Di venerdì 17 aprile 2020) Nei rapporti tra le persone, dicono gli psicologi, l’inclinazione a trovare in un’intenzione ostile altrui la causa dei propri mali (non ho perso le chiavi perché sono disordinato ma perché me le hanno rubate) rivela una tendenza paranoide. Nei rapporti tra le nazioni, invece, è la norma, è una strategia politica usata in ogni epoca. Non a caso alla “invenzione del nemico” sono dedicati molti pregevoli saggi, da quello di Franco Cardini sulla “criminalizzazione” dell’islam nel Medioevo a quello di Tonino Tosto sulle leggi razziali fasciste del 1938. Non poteva mancare, in questa crisi da coronain cui gli Usa non danno grande prova di sé e la Nato si segnala per lo scarso contributo alla lotta contro la pandemia, l’accusa alla Russia, che punterebbe sulla paura da contagio per seminare il panico e la ...

castell32082033 : RT @Leo_Apostel: Da Berlusconi a Conte passando per l'indecente capitano continua la sconcia relazione con l'autocrate #Putin stavolta aval… - ethrusco : NYT;: '#Putin’s Long War Against American Science' e accusato da Pompeo di disinformazione sui morti da #COVID negl… - DirtyBlEugene : @Capezzone @a_meluzzi Si una Troika composta da Trump Putin e Orban perché quella vera taglierebbe i soldi a noi e… - AndreaLompio53 : @MSepalone @catlatorre È una vera e propria guerra. Putin ha schierato tutte le sue forze destabilizzanti, per semi… - UContabile : @Zbarskij @martafana Sono gli stessi che 70 anni fa i tatuaggi li facevano nei lager.. Ma fino a ieri chi lo diceva… -

Ultime Notizie dalla rete : Putin vera Cosa c'è dietro il feeling fra Trump e Putin? Parla Rojansky (Wilson Center) Formiche.net Cosa c’è dietro il feeling fra Trump e Putin? Parla Rojansky (Wilson Center)

Putin ha offerto e inviato aiuti e assistenza medica agli Stati Uniti ... Cosa si cela dietro questa apparente tregua? Mosca non offre una vera tregua. Piuttosto, cerca disperatamente di attirare ...

La Russia aiuta l’Italia, propaganda anti Putin scatenata. Replica del vice ministro Ryabkov

Non è così, tuttavia, per il popolo italiano, che se ha gradito e apprezzato gli efficaci e concreti aiuti inviati in Italia su ordine diretto del presidente Vladimir Putin, non dimenticherà quelli ...

Putin ha offerto e inviato aiuti e assistenza medica agli Stati Uniti ... Cosa si cela dietro questa apparente tregua? Mosca non offre una vera tregua. Piuttosto, cerca disperatamente di attirare ...Non è così, tuttavia, per il popolo italiano, che se ha gradito e apprezzato gli efficaci e concreti aiuti inviati in Italia su ordine diretto del presidente Vladimir Putin, non dimenticherà quelli ...