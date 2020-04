"Outer Banks", il disimpegno perfetto per dimenticare la quarantena - (Di venerdì 17 aprile 2020) Serena Nannelli La nuova serie tv di Netflix trasporta in un'estate avventurosa e indimenticabile, spesa tra una misteriosa caccia al tesoro, primi amori, drammi familiari e colpi di scena degni di un thriller "Outer Banks", la nuova serie tv di Netflix è un vero antidoto all'ansia da auto-reclusione. Conduce infatti completamente altrove, complice l'ambientazione estiva, il mistero al centro del racconto, il romanticismo adolescenziale e una serie infinita di piccoli colpi di scena. Insomma uno scacciapensieri che, come tale, in questo momento non può che far bene. Attenzione però: è un disimpegno avventuroso da cui ci si affranca con difficoltà perché un episodio tira l'altro (sono dieci di circa 50 minuti ciascuno). Al centro del racconto c'è un affiatato gruppo di adolescenti, tutti residenti nella località balneare ... Leggi su ilgiornale Outer Banks sarà un flop? Ecco perchè la nuova serie Netflix non convince

Outer Banks - trailer e trama del nuovo teen drama Netflix

Outer Banks - trama e trailer del nuovo teen drama disponibile da oggi su Netflix (Di venerdì 17 aprile 2020) Serena Nannelli La nuova serie tv di Netflix trasporta in un'estate avventurosa e indimenticabile, spesa tra una misteriosa caccia al tesoro, primi amori, drammi familiari e colpi di scena degni di un thriller "", la nuova serie tv di Netflix è un vero antidoto all'ansia da auto-reclusione. Conduce infatti completamente altrove, complice l'ambientazione estiva, il mistero al centro del racconto, il romanticismo adolescenziale e una serie infinita di piccoli colpi di scena. Insomma uno scacciapensieri che, come tale, in questo momento non può che far bene. Attenzione però: è unavventuroso da cui ci si affranca con difficoltà perché un episodio tira l'altro (sono dieci di circa 50 minuti ciascuno). Al centro del racconto c'è un affiatato gruppo di adolescenti, tutti residenti nella località balneare ...

Italia_Notizie : 'Outer Banks', il disimpegno perfetto per dimenticare la quarantena - fireanblood_ : Ho appena aggiunto Outer Banks alla mia raccolta! #tvtime - bayvuegirl : RT @ASAK0V: rudy pankow in outer banks è la mia nuova ossessione - valekidrauhl98 : @NetflixIT Quando si potrà vedere in italiano outer banks? Mi dice 'in italiano in arrivo' - chairlafra : @NetflixIT ciao, sapete dirmi tra quanto sarà disponibile in italiano la serie Outer Banks? -

Ultime Notizie dalla rete : Outer Banks "Outer Banks", il disimpegno perfetto per dimenticare la quarantena ilGiornale.it "Outer Banks", il disimpegno perfetto per dimenticare la quarantena

"Outer Banks", la nuova serie tv di Netflix è un vero antidoto all'ansia da auto-reclusione. Conduce infatti completamente altrove, complice l'ambientazione estiva, il mistero al centro del racconto, ...

Outer Banks sarà un flop? Ecco perchè la nuova serie Netflix non convince

Outer Banks, la nuova serie Netflix disponibile da ieri, 15 aprile 2020 non convince del tutto, ecco le criticità riscontrate nei primi episodi. Outer Banks, la nuova serie Netflix creata da Jonas e ...

"Outer Banks", la nuova serie tv di Netflix è un vero antidoto all'ansia da auto-reclusione. Conduce infatti completamente altrove, complice l'ambientazione estiva, il mistero al centro del racconto, ...Outer Banks, la nuova serie Netflix disponibile da ieri, 15 aprile 2020 non convince del tutto, ecco le criticità riscontrate nei primi episodi. Outer Banks, la nuova serie Netflix creata da Jonas e ...