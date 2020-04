Nel Regno Unito voli privati per portare braccianti rumeni | “Disoccupati locali poco

(Di venerdì 17 aprile 2020) In questo momento storico la scelta sta facendo discutere molto nel Paese visto che ci sono ormai milioni di persone che hanno perso il lavoro ma gli agricoltoriribattono che la raccolta nei capi è un lavoro specializzato e che nel Paese non c’è personale qualificato mentre i lavoratori stagionali dall'estero sono già preparati.

vaticannews_it : #9aprile #giovedisanto #PapaFrancesco: 'Portiamo il Signore con noi al punto che Lui stesso ci dice che se non mang… - zazoomnews : Coronavirus: nel Regno Unito il governo sconsiglia di prenotare le vacanze - #Coronavirus: #Regno #Unito #governo - CCuore_Qh : @vikingaepop Lei è americana e scopre che nel Regno Unito c'è un parco a tema dove vivono come i personaggi dei lib… - Desely1 : Cinquanta torri #5G sono state distrutte da un incendio nel Regno Unito. Dajeeeeeee #fuck5G #Stop5G… - FPolluce : RT @filippo_nesi: Intanto, dopo Thomas Schäfer, si registra un altro suicidio al Ministero delle Finanze dell'Assia. Si tratta di un funzio… -

Ultime Notizie dalla rete : Nel Regno

Ventisei anni più giovane di lui, Corinna è una donna d’affari tedesca che ha avuto una relazione con Juan Carlos ed è stata coinvolta negli scandali finanziari del re emerito, costretto ad abdicare ...In tempi normali non sarebbe una notizia visto che lavoratori stranieri giungono ogni anno nel Regno Unito ma in questo momento storico la scelta sta facendo discutere molto nel Paese visto che ci ...