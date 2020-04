Lutto nel Salernitano, è morto Don Olimpio Petti: aveva contratto il Coronavirus (Di venerdì 17 aprile 2020) Lutto nel mondo ecclesiastico campano: è morto Don Olimpio Petti; aveva contratto il Coronavirus prima della Pasqua e, purtroppo, non ce l'ha fatta. Originario di Nocera Superiore, dove si era ritirato nel Convento di Santa Maria degli Angeli, nel corso della sua vita aveva diretto molti conventi e santuari in Campania. Leggi su fanpage Lutto nella musica : è morto Christophe - cantautore di ‘Aline’

Un altro lutto nel cinema : il coronavirus si è portato via un artista geniale. Addio Allen Daviau

Lutto nel mondo del cinema - se ne va uno degli attori più talentuosi di sempre (Di venerdì 17 aprile 2020)nel mondo ecclesiastico campano: èDonilprima della Pasqua e, purtroppo, non ce l'ha fatta. Originario di Nocera Superiore, dove si era ritirato nel Convento di Santa Maria degli Angeli, nel corso della sua vitadiretto molti conventi e santuari in Campania.

Radio1Rai : Lutto nel mondo del giornalismo italiano: è morto Franco Lauro, telecronista e conduttore di RaiSport, avrebbe comp… - GoalItalia : ?? #ULTIMORA ?? Giornalismo sportivo in lutto: è morto Franco Lauro - tuttosport : Addio a #FrancoLauro, aveva 58 anni: lutto nel mondo del giornalismo ?? - agro24tw : Lutto nel Salernitano per la morte di padre Olimpio Petti - ant19mar : STAMATTINA STO A LUTTO Dite a #ZacEfron che se non canta Peroni Peroni Peroni Peroni non è nessuno e se lo conoscon… -