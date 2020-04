Lorella Cuccarini | la gaffe su Luca Argentero a La Vita in diretta

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 17 aprile 2020) Inpuò succedere di tutto e infatti gli imprevisti non sono così rari. Lo sanno bene anche due professionisti come Alberto Matano e, che dall’inizio della nuova stagione televisiva sono alla guida de Lain. Negli ultimi giorni e per motivi completamente diversi sono incappati in dueche non sono passate inosservate. Il primo è stato il giornalista, che nella puntata di martedì scorso si è trovato di fronte a un ‘problema tecnico’. Attorno alle 18.00, orario in cui ormai da oltre un mese i due si collegano con la sede della Protezione Civile per il bollettino del giorno sull’emergenza sanitaria in Italia, è apparso in video un ospite che sarebbe dovuto intervenire più avanti. E infatti Matano, introducendo il dottor Massimo Ciccozzi, ha infatti visto comparire nel ledwall ...