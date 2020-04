Lockdown | Istat | stop attività per 2 | 1 milioni di imprese

(Di venerdì 17 aprile 2020) (Teleborsa) – “Le attività formalmente sospese riguardano 2,1di(poco meno del 48% del totale), che impiegano 7,1di addetti (di cui 4,8dipendenti)”. Lo ha comunicato l’aggiornando i dati sugli effetti economici del, escludendo settori come quelli del credito, della P.A e dell’agricoltura. “Taligenerano, sulla base dei dati riferiti al 2017, 1334 miliardi di euro di fatturato (il 41,4% del livello complessivo) e 309 miliardi di valore aggiunto (il 39,5% del totale)”. Analizzando i principali macro-settori economici, si scopre che i provvedimenti di chiusura hanno riguardato in maniera decisamente più pervasiva l’industria: quasi i due terzi delleindustriali, che rappresentano il 46,8% del fatturato e il 53,2% del valore aggiunto del macro-settore, hanno dovuto ...

Il lockdown ha portato ad un rallentamento rispetto al mese di febbraio. I beni alimentari, per la cura della casa e della persona, per esempio, hanno registrato un +0,3% rispetto al +1% del mese ...