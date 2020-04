L’Esercito Italiano a Nocera, Sarno e Scafati per contrastare diffusione Covid (Di venerdì 17 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCome annunciato dal Prefetto di Salerno, il contingente dell’esercito di è trasferito dalla ex zona rossa nel Vallo di Diano all’agro nocerino sarnese. Da ieri nei punti strategici e agli snodi viari essenziali sono comparse le pattuglie composte dai militari dell’Esercito Italiano arrivati in città come Scafati, Nocera Inferiore, Sarno che daranno supporto nei controlli ai carabinieri e alla polizia locale impegnati, senza sosta, dall’inizio della pandemia a sorvegliare il rispetto delle regole anti contagio ed in modo particolare gli spostamenti tra i comuni. Si tratta di un presidio importante che permetterà di intensificare i controlli e le azioni a contrasto della diffusione del Covid 19. Il modulo operativo prevede servizi di vigilanza fissa da parte dei militari dell’Esercito Italiano agli ... Leggi su anteprima24 Tutti i vertici dell’Esercito Italiano sono positivi al coronavirus : diverse le caserme evacuate

Coronavirus - schierato l’Esercito Italiano in Sicilia

