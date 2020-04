"Ho pianto al telefono con il figlio 18enne di due pazienti"

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 17 aprile 2020) “Devo dire che la situazione si è presentata abbastanza critica. Una situazione pesante da sostenere“. Simona è un medico anestesista rianimatore, ed è una delle persone che ha risposto al bando dell’Emilia Romangna volto alla ricerca di personale sanitario per affrontare l’emergenza coronavirus. La donna ha parlato con Parma Today della sua esperienza in prima linea durante la pandemia. “All’inizio, quando non ero neanche a Parma, mi sembrava l’apocalisse. Posso confermarvi che quando sono arrivata ho percepito la stessa situazione. Voglio dimenticare le brutte notizie date ai parenti. Mi rimane invece l’esperienza da trasmettere ai colleghi, sono stata accolta come in una famiglia“Simona è di Genova, e si trova a Parma dal 2 aprile scorso. Appena arrivata, ha passato due giorni in affiancamento ad ...