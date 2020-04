Gravina: “Chi invoca annullamento campionati non vuole bene al calcio” (Di venerdì 17 aprile 2020) Tempo di lettura: 2 minuti“Chi invoca oggi l’annullamento o la sospensione dei campionati non vuole bene né al calcio né agli italiani”. Il presidente della Figc, Gabriele Gravina, utilizza parole forti di condanna ai microfoni di Radio1: “E’ un momento complesso per il nostro Paese, per l’economia e per il mondo del calcio che rappresenta una delle industrie più importanti d’Italia. Sono convinto che con un pizzico di senso di responsabilità da parte di tutti e un po’ di disponibilità troveremo la via giusta”. Gravina ha poi rimarcato la sua voglia di tirare dritto: “Precludersi una ripartenza vorrebbe dire non voler dare anche la speranza di un futuro, di una rinascita. Su questo terrò duro fino alla fine”. Il ministro Spadafora nelle scorse ore era tornato sulla speranza ... Leggi su anteprima24 Coronavirus. Gravina “Chi chiede stop non vuole bene agli italiani”

