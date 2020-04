Fermato dalle forze dell’ordine a passeggio: “Devo riflettere sugli errori fatti in passato”. Sanzionato (Di venerdì 17 aprile 2020) Deve aver pensato che di fronte “alla potenza della filosofia”, le forze dell’ordine avrebbero reagito in modo diverso ma, ovviamente, così non è andata. E quando un 26 che si trovava a spasso in Viale Regina Margherita a Rimini ha provato a dare una giustificazione filosofica al suo peregrinare per la città, quello che ha ricevuto è stata una sanzione per aver violato le limitazione del decreto sulla pandemia. Eppure lui ci ha provato: “Devo riflettere sugli sbagli che ho fatto in passato“, ha detto. Il ragazzo ha raccontato che questo isolamento lo ha portato a pensare e lo ha molto turbato ed ecco allora la necessità di camminare. E, insieme, la sanzione. L'articolo Fermato dalle forze dell’ordine a passeggio: “Devo riflettere sugli errori fatti in passato”. Sanzionato proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano Tacchinardi : "Sconvolto dalle polemiche - al posto di Tommasi avrei fermato tutto 15 giorni prima"

