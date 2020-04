Emergenza coronavirus | cinque regioni pronte alla fase due

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 17 aprile 2020)due, tra cui Lombardia e Veneto. La riapertura interessa anche il calcio Bensono disposteriapertura. Lombardia e Veneto, come riportato dal Corriere della Sera, stanno spingendo per poter ripartire, nel rispetto di tutte le norme sanitarie imposte. Al momento anche Piemonte, Sicilia e Marche stanno pensandodue dal 4 maggio. L’eventuale riapertura può interessare il calcio, soprattutto in vista della ripresa degli allenamenti. Per le partite, invece, ci vorrà ancora tempo. Leggi su Calcionews24.com