Coronavirus, Roche ha pronti test sierologici per individuare gli anticorpi nei pazienti. Saranno in vendita da maggio (Di venerdì 17 aprile 2020) Coronavirus, la situazione in Italia in tempo reale – Ultime notizieLa casa farmaceutica svizzera Roche ha velocizzato le procedure di produzione e distribuzione di test sierologici in grado di individuare la presenza di anticorpi nei pazienti esposti al contagio da Coronavirus così da riuscire a capire se sia stata sviluppata un’immunità al virus. I test, annuncia la società, saranno in vendita a partire da maggio. A cosa servirà Roche ha fatto sapere che il test sarà disponibile agli «inizi di maggio» nell’Unione europea e che proprio in queste ore sta lavorando con la Farm security administration americana «per un’autorizzazione d’emergenza». «L’individuazione di questi anticorpi potrebbe aiutare a indicare se una persona ha sviluppato un’immunità al virus» e ... Leggi su open.online Coronavirus - da Roche il test sierologico per la ricerca degli anticorpi

Coronavirus - Roche mette a punto un test sierologico : sarà in vendita a maggio

Coronavirus - Roche annuncia : sviluppato test sierologico (Di venerdì 17 aprile 2020), la situazione in Italia in tempo reale – Ultime notizieLa casa farmaceutica svizzeraha velocizzato le procedure di produzione e distribuzione diin grado dila presenza dineiesposti al contagio dacosì da riuscire a capire se sia stata sviluppata un’immunità al virus. I, annuncia la società, saranno in vendita a partire da maggio. A cosa serviràha fatto sapere che ilsarà disponibile agli «inizi di maggio» nell’Unione europea e che proprio in queste ore sta lavorando con la Farm security administration americana «per un’autorizzazione d’emergenza». «L’individuazione di questipotrebbe aiutare a indicare se una persona ha sviluppato un’immunità al virus» e ...

repubblica : Coronavirus, Roche mette a punto un test sierologico: sarà in vendita a maggio [aggiornamento delle 08:53] - avv_procopio : RT @repubblica: Coronavirus, Roche mette a punto un test sierologico: sarà in vendita a maggio [aggiornamento delle 10:52] - DorothySmith11 : RT @repubblica: Coronavirus, Roche mette a punto un test sierologico: sarà in vendita a maggio [aggiornamento delle 10:52] - ladradifiori : RT @repubblica: Coronavirus, Roche mette a punto un test sierologico: sarà in vendita a maggio [aggiornamento delle 10:52] - repubblica : Coronavirus, Roche mette a punto un test sierologico: sarà in vendita a maggio [aggiornamento delle 10:52] -