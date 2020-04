Coronavirus, Antitrust avvia verifiche su test sierologici (Di venerdì 17 aprile 2020) (Teleborsa) – Accolta dall’Antitrust la denuncia presentata dalla Regione Lazio, su segnalazione del Codacons, relativa alle speculazioni legate al Coronavirus. Nell’ambito della propria attività istituzionale di monitoraggio dell’andamento dei prezzi dei beni e dei servizi maggiormente interessati dall’attuale emergenza Covid-19, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha annunciato oggi di aver “inviato una serie di richieste di informazioni a un gruppo di strutture sanitarie e laboratori di analisi romani che hanno pubblicizzato l’offerta di test sierologici per l’identificazione di anticorpi diretti verso il virus SARS-Co-V-2”. L’iniziativa – spiega l’Autorità in una nota – fa seguito a una comunicazione ricevuta dalla Regione Lazio in cui l’Amministrazione ... Leggi su quifinanza Coronavirus - Antitrust sospende i termini di pagamento per le multe

Coronavirus - Antitrust dispone oscuramento di due siti che vendono farmaci online

