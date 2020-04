Commercio estero | aumenta export +1 | 1% e calano le importazioni -3 | 8% Le rilevazioni

istat_it : Con l’uscita del Regno Unito dall’Ue, l’Istat avvia la pubblicazione dei dati di commercio estero per le nuove aree… - Agenzia_Ansa : Commercio estero, export febbraio +7%, trainano i farmaci #ANSA - SerenellaRaimo1 : RT @Agenzia_Ansa: Commercio estero, export febbraio +7%, trainano i farmaci #ANSA - KHANNOONIENSIN6 : RT @Agenzia_Ansa: Commercio estero, export febbraio +7%, trainano i farmaci #ANSA - Confcooperativ1 : RT @ItaCooperativa: #Export a febbraio surplus sale a 6 mld -

Ultime Notizie dalla rete : Commercio estero

ROMA – A febbraio l’Istat stima una crescita congiunturale per le esportazioni (+1,1%) e una flessione ampia per le importazioni (-3,8%). L’aumento congiunturale dell’export e’ dovuto in particolare ...ROMA – A febbraio l’Istat stima una crescita congiunturale per le esportazioni (+1,1%) e una flessione ampia per le importazioni (-3,8%). L’aumento congiunturale dell’export e’ dovuto in particolare ...