A scuola non si torna, tutti promossi, in pagella i 4 e i 5: la Azzolina finalmente dice la verità (Di venerdì 17 aprile 2020) Le scuole in Italia restano chiuse. tutti saranno promossi, ma in pagella ci saranno anche le insufficienze, i 5 e i 4. «Con l’attuale situazione sanitaria ogni giorno che passa allontana la possibilità di riaprire a maggio», afferma Lucia Azzolina in un’intervista al “Corriere della Sera”. Il ministro dell’Istruzione finalmente – e con un ritardo incredibile – scioglie i nodi. Fa sapere quello che tutti gli italiani, dal primo all’ultimo, avevano capito da tempo. Non si torna più in aula, quest’anno. Azzolina: gli studenti sono troppi, niente apertura Niente apertura delle scuole, quindi. «Significherebbe far muovere ogni giorno oltre 8 milioni di studenti», puntualizza la Azzolina come se fosse una notizia nuova. Era stata inondata da critiche, non si sapeva niente. Aveva lasciato tutti ... Leggi su secoloditalia Fase 2 - quando riapre la scuola. Azzolina : “Troppi morti - non si riapre a maggio”

