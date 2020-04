Un buco di sei giorni (Di giovedì 16 aprile 2020) Roma. Per sei giorni, dal 14 al 20 gennaio, le autorità cinesi, pur riconoscendo di essere di fronte a una minaccia importante come quella di una “epidemia simile alla Sars” a Wuhan, non hanno preso contromisure adeguate. E solo il 20 gennaio il presidente Xi Jinping ha allertato la popolazione dell Leggi su ilfoglio (Di giovedì 16 aprile 2020) Roma. Per sei, dal 14 al 20 gennaio, le autorità cinesi, pur riconoscendo di essere di fronte a una minaccia importante come quella di una “epidemia simile alla Sars” a Wuhan, non hanno preso contromisure adeguate. E solo il 20 gennaio il presidente Xi Jinping ha allertato la popolazione dell

jessdeukie : @lisarosae ormai sei entrata nel buco nero non ne esci più - LADYD66DEBORAH : @Totti A PARTE TRUFFE DE DECINE DI MILIONI CI PASSSI SOPRA : PENSAI AL MIO FUTURO È QUELLO DEI MIEI NIPOTI/ MA UNA… - paulre01 : @matteosalvinimi Sei utile come un culo senza buco. - GobboRancoroso : @danielamartani @MarcoSnatch2 al posto del cervello hai un ammasso di tofu avariato.... sei utile come un sedere se… - kristian2623219 : RT @Ozzofanbears1: Mmm...???????? 'Bene, maschietto. Sei duro e pronto. Hai gradito il mio piccolo acconto. Dall'altro la tua asta al buco mi… -

Ultime Notizie dalla rete : buco sei Un buco di sei giorni Il Foglio Un buco di sei giorni

Roma. Per sei giorni, dal 14 al 20 gennaio, le autorità cinesi, pur riconoscendo di essere di fronte a una minaccia importante come quella di una “epidemia simile alla Sars” a Wuhan, non hanno preso ...

L’oroscopo del giorno 16 aprile: Giove porta qualche chilo di troppo a Bilancia e Ariete

Sei un sentimentalone che si commuove anche quando i cantanti via Instagram non solo ... Per questo ti vedremo perdere tempo fissando il lavabo come se contenesse la risposta ad un quesito filosofico.

Roma. Per sei giorni, dal 14 al 20 gennaio, le autorità cinesi, pur riconoscendo di essere di fronte a una minaccia importante come quella di una “epidemia simile alla Sars” a Wuhan, non hanno preso ...Sei un sentimentalone che si commuove anche quando i cantanti via Instagram non solo ... Per questo ti vedremo perdere tempo fissando il lavabo come se contenesse la risposta ad un quesito filosofico.