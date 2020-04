Ultime Notizie Roma del 16-04-2020 ore 10 | 10

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 16 aprile 2020)dailynews radiogiornale Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale pensione tra il Governo la regione Lombardia sulla ripartenza partire da maggio la Lombardia chiede al governo di dare il via libera alle attività produttive nel rispetto di quattro condizioni di sicurezza errore per il viceministro al mese Stefano buffagni andare in ordine sparso sostiene il rischio di elementare confusione nei cittadini nelle imprese ma Fontana chiarisce Non parliamo di attività produttive di competenza del governo centrale Ma delle attività ordinarie una graduale ripresa che dovrà essere concordata con il governo Intanto il mess dividere esecutivo Conte media valutiamo alla fine intanto negli Stati Uniti oltre 28 mila i morti Trump il contagio treno in arrivo linee guida sulla ripartenza l’intelligence americana Indaga sull’ipotesi ...