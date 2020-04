Tornano Bim Bum Bam e Arriva Cristina | la tv per ragazzi con Bonolis e D’Avena in onda il

(Di giovedì 16 aprile 2020) “Bim Bum Bam” torna su Mediaset Extra da venerdì 17 aprile. La maratona dedicata alla televisione per, con un giovanissimo Paolo, Licia Colò, Manuela Blanchard, il pupazzo Uan, Marco Bellavia e i colleghi che si sono succeduti negli anni, andrà indalle 21 a mezzanotte. A seguire, fino alle 2, la rete trasmetterà 5 episodi di “”, spin off di “Licia dolce Licia”.

Publispei : Un incredibile ritorno quello de #ICesaroni su #MediasetExtra: da lunedì 13 aprile alle 18.20, gli episodi della pr… - Anna_992 : Mediaset Extra: tornano “I Cesaroni”, “Bim Bum Bam” e “Non è la Rai” @Sorrisi - fmastrorizzi : RT @Nerdmovieprod: Licia Dolce Licia, Arriva Cristina e Bim Bum Bam Generation tornano in tv #BimBumBam #LiciaDolceLicia -

“Bim Bum Bam” torna su Mediaset Extra da venerdì 17 aprile. La maratona dedicata alla televisione per ragazzi, con un giovanissimo Paolo Bonolis, Licia Colò, Manuela Blanchard, il pupazzo Uan, Marco ...In attesa di poter tornare nelle sale cinematografiche, luogo naturale di fruizione dei film, BIM DISTRIBUZIONE, in collaborazione con il MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA DI TORINO e la CINETECA DI BOLOGNA, ...