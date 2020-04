Semifinali di Coppa o i quattro recuperi di A | le due ipotesi di ripresa del calcio

(Di giovedì 16 aprile 2020) La Gazzetta dello Sport oggi in edicola fa il punto su quelle che sono le duedi ripartenza in quanto a calendario delitaliano.

GoalItalia : La nuova idea della Lega: si potrebbe ricominciare dalle due semifinali di Coppa Italia [??La Repubblica] - Gazzetta_it : Ripartenza il 27 maggio con le semifinali di Coppa Italia? - AlbOr_EsSence : Calcio, possibile ripartenza il 27 maggio con semifinali di Coppa Italia - La Gazzetta dello Sport - Tutto il rosa… - GianfMatt84 : La Serie A riparte dalla Coppa Italia, le date delle semifinali ritorno - corpallone : Covid- 19: si riparte con le semifinali di Coppa Italia? Ipotesi Juve-Milan il 27 maggio; Napoli – Inter il 28 magg… -

08.45 Ripartire dalla Coppa Italia: è la nuova idea della Lega, che potrebbe decidere di far disputare le semifinali di ritorno (Napoli-Inter e Juve-Milan) il 27 e 28 maggio. 08.30 La Serie A progetta ...La Gazzetta dello Sport oggi in edicola fa il punto su quelle che sono le due ipotesi di ripartenza in quanto a calendario del calcio italiano. La prima, ventilata ieri in Assemblea, è quella di ...