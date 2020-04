Selena Gomez fa causa ad un gioco mobile per aver usato la sua immagine senza permesso (Di giovedì 16 aprile 2020) L'attrice e cantante Selena Gomez ha fatto causa (con un risarcimento della bellezza di 10 milioni di dollari) contro la società di sviluppo cinese Guangzhou Feidong Software Technology Co. e MutantBox Interactive Limited per il loro gioco mobile, Clothes Forever - Styling Game, poiché hanno utilizzato la sua immagine senza permesso.L'intera premessa del gioco è che il giocatore dovrebbe fare shopping virtuale con le celebrità, ma almeno una delle celebrità presenti nel gioco non ha effettivamente autorizzato l'uso della sua immagine pubblica. La cantante non è l'unica con cui è possibile fare shopping; la pagina App Store del gioco afferma che i giocatori possono interagire con "le modelle e le celebrità più belle del calibro di Kardashian, Gigi, Beyonce, Taylor e molte altre ancora".Secondo la causa intentata dalla ... Leggi su eurogamer Demi Lovato dice di non essere più amica di Selena Gomez e rischia di fare un disastro

