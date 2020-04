Palermo | casa di riposo lager | schiaffi | calci e colpi di scopa agli anziani

Leggi su thesocialpost

(Di giovedì 16 aprile 2020)e insultiin unadi: è questa la drammatica scoperta della Guardia di finanza nel corso dell’operazione “Riposi amari”, attività investigativa che portato a galla un tessuto di maltrattamenti ai danni degli indifesi ospiti della struttura. Tutti avrebbero vissuto in un clima da vero e proprio, costretti a subire percosse anche con l’uso di una. Alcuni sarebbero arrivati a un punto di esasperazione tale da compiere atti di autolesionismo. Orrori nelladiI finanzieri del Nucleo di polizia economico-finanziaria di, nell’ambito di indagini coordinate dalla locale Procura, hanno dato esecuzione a un’ordinanza emessa dal gip del capoluogo siciliano con cui è stata disposta la custodia cautelare in carcere per 6 persone, tutte donne in ...