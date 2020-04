Migranti | Faraone | ‘serve discontinuità | abbiamo fatto questo governo per cambiare’

Leggi su calcioweb.eu

(Di giovedì 16 aprile 2020) Roma, 16 apr. (Adnkronos) – “Sull’immigrazione, e non solo, innon vediamo vera discontinuità dal precedente”. Lo dice Davide, presidente del gruppo di Italia viva al Senato, ad Avvenire. “L’emergenza sanitaria non può diventare la scusa per chiudere i porti come prima”. “Tre giorni fa insieme ad altri parlamentari avevamo implorato, proprio così, implorato il Presidente del Consiglio di intervenire. Dopo tre giorni dalle nostre segnalazioni la Guardia costiera è partita finalmente alla ricerca, non trovando più traccia dell’imbarcazione. Purtroppo i nostri timori erano fondati, siamo di fronte all’ennesimo dramma del mare”. “Se fossero stati ministri Salvini e Toninelli ora fioccherebbero le denunce. Ma non possiamo mettere la sordina ai principi di ...