Liga | la Federcalcio stabilisce i criteri | campionato e coppa decisive per i posti in

(Di giovedì 16 aprile 2020) Il Coronavirus sta colpendo pesantemente anche la Spagna. Laè ferma così come gli altri campionati iberici. C’è comunque fiducia per la ripresa delle competizioni. Però ci si cautela con alcune decisioni in caso non si riprenda a giocare. Qualora la UEFA chieda di specificare le squadre qualificate a Champions ed Europa League laha deciso di dare priorità ai risultati conseguiti nellae in Copa del Rey. A riportare l’indiscrezione è il quotidiano spagnolo ‘As’. La Federazione calcistica spagnola (RFEF) “confida che ilpossa essere ripreso”, ma “nel caso in cui la UEFA richieda alla Royal Spanish Football Federation di specificare le squadre classificate per partecipare alle competizioni europee, senza poter finire i campionati nazionali, si darà ...