Justine Mattera regina di petto | un top striminzito e un davanzale da numero uno

Leggi su tuttivip

(Di giovedì 16 aprile 2020) Il sogno nel cassetto di molti resta da sempre, la venere bionda nata a New York nel 1971. Il fascino della star televisiva conquista tutti grazie al suo atteggiamento prorompente, la sensualità della donna è racchiusa nella carica felina che aggiunge all’oggettività della sua bellezza. Non a caso uno dei suoi primi lavori fu quello della cubista, in quel periodo l’italo-americana incendiava le piste delle discoteche mentre di fronte a lei si scriveva un destino pieno di traguardi. Il traguardo prediletto oggi daè quello delle gare di triathlon. La nota disciplina sportiva, di cui la showgirl è laindiscussa, comprende tutti gli sport acquatici in un unico dinamico clima agonistico. L’atleta quarantottenne non demorde nemmeno in questo periodo e nonostante il difficile quotidiano, tra compiti ...