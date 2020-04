John Travolta ricorda suo figlio Jett | avrebbe compiuto 28 anni

Leggi su bigodino

(Di giovedì 16 aprile 2020) Tuttino la straziante morte deldi. Il famoso attore, due giorni fa, ha pubblicato sul proprio profilo ufficiale, una foto in ricordo del suo amato, in occasione del suo compleanno.28. “Buon compleannoy, Ti vogliamo bene”. View this post on Instagram Happy Birthdayy! We love you! A post shared by(@) on Apr 13, 2020 at 7:44pm PDT Anche la moglie di, una madre che si è ritrovata a dover fare i conti con il dolore della perdita di un, ha pubblicato una foto bellissima, mentre abbraccia il suo bambino scomparso: View this post on Instagram Happy Birthday to our sweetesty, we love you!! A post shared by Kelly Preston (@therealkellypreston) on Apr 13, 2020 at ...