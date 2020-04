Da soli contro tutti. I 5 stelle non mollano sugli impresentabili di Eni e Leonardo. Resta il veto su Descalzi imputato per corruzione a Milano. Indigeribile pure l’ex banchiere Profumo difeso dal Pd (Di giovedì 16 aprile 2020) Eni, Enel, Finmeccanica… abbiamo fatto una rivoluzione per confermare il sistema che c’era? Può racchiudersi in questa domanda l’indignazione che attraversa il Movimento 5 stelle, dalla base ai portavoce in Parlamento, senza escludere quelli più in vista, che sui giornali vengono descritti alternativamente come rassegnati o come fessi, a seconda che si racconti la favoletta di una forza politica costretta a causa dell’emergenza Coronavirus ad accettare la riconferma dell’intero pacchetto dei manager scelti da Renzi e dal Pd, oppure che torni il solito cliché del Movimento assetato di poltrone, talmente in cerca di spazi per i propri manager – che tra l’altro non ha – da accontentarsi delle presidenze, per quanto prive di deleghe significative. La verità – a quanto apprende La Notizia – è che ... Leggi su lanotiziagiornale “Solitamente ci vogliono 2-3 anni. Vaccino contro il Coronavirus in tempi record” : parla l’esperto

Gli italiani soli contro il virus : "Noi abbandonati dallo Stato"

Coronavirus - pratichiamo la solidarietà e lasciamo il controllo a chi di dovere (Di giovedì 16 aprile 2020) Eni, Enel, Finmeccanica… abbiamo fatto una rivoluzione per confermare il sistema che c’era? Può racchiudersi in questa domanda l’indignazione che attraversa il Movimento 5, dalla base ai portavoce in Parlamento, senza escludere quelli più in vista, che sui giornali vengono descritti alternativamente come rassegnati o come fessi, a seconda che si racconti la favoletta di una forza politica costretta a causa dell’emergenza Coronavirus ad accettare la riconferma dell’intero pacchetto dei manager scelti da Renzi e dal Pd, oppure che torni ilto cliché del Movimento assetato di poltrone, talmente in cerca di spazi per i propri manager – che tra l’altro non ha – da accontentarsi delle presidenze, per quanto prive di deleghe significative. La verità – a quanto apprende La Notizia – è che ...

caritas_milano : «Gli unici strumenti di lavoro che un bambino dovrebbe tenere in mano sono penne e matite» #16aprile 1995 Viene uc… - VauroSenesi : PORTI CHIUSI: CRIMINE CONTRO L'UMANITÀ #Migranti Una tragedia annunciata già da ieri: «Lasciati morire soli nel gio… - GiuseppeDelll : Sempre, quando si lotta per la legalità, i 5 Stelle sono DA SOLI CONTRO TUTTI ?? - AmmirabileElena : RT @caritas_milano: «Gli unici strumenti di lavoro che un bambino dovrebbe tenere in mano sono penne e matite» #16aprile 1995 Viene ucciso… - maurazamir : RT @caritas_milano: «Gli unici strumenti di lavoro che un bambino dovrebbe tenere in mano sono penne e matite» #16aprile 1995 Viene ucciso… -

Ultime Notizie dalla rete : soli contro Da soli contro tutti. I 5 stelle non mollano sugli impresentabili di Eni e Leonardo. Resta il veto su De Scalzi imputato per corruzione a Milano. Indigeribile pure l'ex banchiere Profumo difeso dal Pd LA NOTIZIA Coronavirus, dai polmoni malati nascono fiori: il sogno di Stefania, 21enne che lotta contro il cancro

Una giacca di jeans, un piccolo pennello e cinque colori per dipingere un sogno. Polmoni puliti, per sé e per chi sta lottando contro il Coronavirus. Stefania D'Attoma ha solo ventun anni, e da ...

La Cina dopo lo shock coronavirus

e non più solo fabbrica del mondo, veicolando un modello cinese anche in relazione al coronavirus. Dopo un approccio iniziale difficile per la “diffusione di false informazioni”, che in realtà erano ...

Una giacca di jeans, un piccolo pennello e cinque colori per dipingere un sogno. Polmoni puliti, per sé e per chi sta lottando contro il Coronavirus. Stefania D'Attoma ha solo ventun anni, e da ...e non più solo fabbrica del mondo, veicolando un modello cinese anche in relazione al coronavirus. Dopo un approccio iniziale difficile per la “diffusione di false informazioni”, che in realtà erano ...