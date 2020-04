Coronavirus | Gelmini a Sala | ‘stop polemiche Comune-Regione | ripartire insieme’

Leggi su calcioweb.eu

(Di giovedì 16 aprile 2020) Milano, 16 apr. (Adnkronos) – “Non dobbiamo guardare alla fase 2 dell’epidemia matutti assieme dall’anno zero. Non capisco la polemica del sindaco contro la– anche se apprezzo i toni della lettera che ha inviato a Fontana – perché oggi si tratta di dare risposte concrete ai bisogni dei cittadini e rimettere in moto l’economia del territorio che rischia il collasso”. Così Mariastella, intervenendo nel dibattito in Consiglio comunale, rivolgendosi al sindaco Giuseppe.“Qui non basta una collaborazione istituzionale, servono le energie di tutti per trascinare la città fuori dalla paralisi, con essa lae l’intero Paese. Ciò che serve immediatamente è un piano di messa in sicurezza della mobilità tale da garantire la sicurezza di chi viaggia per ...