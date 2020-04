Cerreto Sannita | lite nella notte | accoltellato un 52enne

(Di giovedì 16 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto. Unè stato ferito con una coltellata nel corso della nottata appena trascorsa. L’uomo, trasportato dal 118 al Pronto Soccorso dell’Ospedale Fatebenefratelli di Benevento e subito sottoposto alle prime cure, non sarebbe in pericolo di vita. Secondo una prima ricostruzione dei fatti da parte dei Carabinieri della Compagnia disembrerebbe che a sferrare la coltellata sia stata la convivente 45enne al termine di una. L'articolounproviene da Anteprima24.it.

