Basta litigare, è il momento di procedere uniti. Conte chiude la polemica tra M5S e Pd. L'ultima parola sul Mes spetterà al Parlamento (Di giovedì 16 aprile 2020) Basta litigare, ora è il momento di procedere uniti. Proprio quando le tensioni dentro la maggioranza sul ricorso al fondo salva-Stati sembrava che stessero portando allo strappo definitivo, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte è intervenuto con un lungo post su Facebook. Rivolgendosi ai suoi e agli italiani, ha chiesto pazienza perché prima vengano portate a termine le trattative con i leader europei, ma soprattutto ha garantito che "la discussione sarà trasparente" e "l'ultima parola spetterà al Parlamento". Prima, ha detto sottolineando di parlare da "avvocato e da presidente del Consiglio", "mi batterò perché non abbia condizioni vessatorie". Quindi, "solo alla fine valuteremo se è conforme all'interesse nazionale". Conte ha chiesto di collaborare ed ...

