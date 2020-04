Zaia: no ai box di plexiglass in spiaggia. I turisti in Veneto hanno già prenotato (Di mercoledì 15 aprile 2020) Luca Zaia, governatore del Veneto, dice “no ai box di plexiglass in spiaggia”. Una bocciatura cui si accompagnano previsioni ottimistiche per il turismo: “E’ inquietante l’idea del plexiglass in spiaggia. Capisco la creatività, ma immaginate andare in spiaggia sotto l’ombrellone, in un box di plexiglass dove non tira nemmeno un filo d’aria?”. Per Zaia comunque la prossima stagione estiva sulle spiagge venete non andrà completamente perduta: “Non faccio parte – ha spiegato – di quelli che pensano che nel turismo ci sarà un disastro. Il turismo è in ginocchio, sta soffrendo, ma vedo tanti operatori che non hanno ancora gettato la spugna. Qualche speranza è giusto mantenerla per pensare al turismo in generale”. “Ho ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 15 aprile 2020) Luca, governatore del, dice “no ai box diin”. Una bocciatura cui si accompagnano previsioni ottimistiche per il turismo: “E’ inquietante l’idea delin. Capisco la creatività, ma immaginate andare insotto l’ombrellone, in un box didove non tira nemmeno un filo d’aria?”. Percomunque la prossima stagione estiva sulle spiagge venete non andrà completamente perduta: “Non faccio parte – ha spiegato – di quelli che pensano che nel turismo ci sarà un disastro. Il turismo è in ginocchio, sta soffrendo, ma vedo tanti operatori che nonancora gettato la spugna. Qualche speranza è giusto mantenerla per pensare al turismo in generale”. “Ho ...

