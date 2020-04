Mutu: «Il mio sogno è allenare la Fiorentina» (Di mercoledì 15 aprile 2020) Adrian Mutu ha parlato ai microfoni di Sky Sport del suo futuro e del sogno che coltiva: diventare l’allenatore della Fiorentina Adrian Mutu, attuale allenatore dell’Under 21 della Romania, ha parlato a Sky Sport del suo futuro e del sogno che ha nel cassetto. ALLENATORE PIÙ IMPORTANTE – «Sono stato allenato da Capello, Lippi, Malesani ma quello che mi ha ispirato di più è stato Prandelli. Ora facendo l’allenatore capisco meglio alcuni suoi discorsi dell’epoca e gli do ragione su tante cose». Fiorentina – «Firenze è una piazza alla quale sono molto legato, ho dato sempre il meglio quando mi sentivo al centro del progetto. Ricordi? La rimonta con il Genoa da 3-0 a 3-3 che ci portò in Champions League, poi il 2-0 contro il Liverpool a Firenze. Ma ricordo anche la vittoria in casa contro il Bayern, ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 15 aprile 2020) Adrianha parlato ai microfoni di Sky Sport del suo futuro e delche coltiva: diventare l’allenatore dellaAdrian, attuale allenatore dell’Under 21 della Romania, ha parlato a Sky Sport del suo futuro e delche ha nel cassetto. ALLENATORE PIÙ IMPORTANTE – «Sono stato allenato da Capello, Lippi, Malesani ma quello che mi ha ispirato di più è stato Prandelli. Ora facendo l’allenatore capisco meglio alcuni suoi discorsi dell’epoca e gli do ragione su tante cose».– «Firenze è una piazza alla quale sono molto legato, ho dato sempre il meglio quando mi sentivo al centro del progetto. Ricordi? La rimonta con il Genoa da 3-0 a 3-3 che ci portò in Champions League, poi il 2-0 contro il Liverpool a Firenze. Ma ricordo anche la vittoria in casa contro il Bayern, ...

