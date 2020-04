Milano | ATM | bilancio 2019 con utile netto di 9 | 2 milioni di euro

(Di mercoledì 15 aprile 2020) (Teleborsa) – Il Gruppo ATM (Azienda Trasporti Milanesi), gestore dal 1931 del trasporto pubblico della città, ha chiuso ilcon unconsolidato di 9,2di. Lo ha comunicato attraverso una nota la società di proprietà del Comune di. Nel 2018 aveva chiuso i conti con undi 18,5di. Con l’approvazione delè terminato il mandato del Consiglio di amministrazione presieduto da Luca Bianchi che lascia la società. L’assemblea ha quindi nominato i nuovi componenti del Cda, indicati settimana scorsa dal Sindaco di, Beppe Sala. Come annunciato, il nuovo Presidente è Gioia Maria Ghezzi (già Presidente del Gruppo FS dal dicembre 2015 a luglio 2018). Insieme, in Consiglio, Oliviero Baccelli, Stefano Pareglio, Elisabetta Pistis e Fabio ...

Agenzia_Ansa : #Coronavirus, #Sala: 'Test sierologici a conducenti Atm'. Il sindaco di #Milano annuncia la distribuzione di… - atm_informa : Anche i libri fanno viaggiare. L'edizione 2020 di #MilanoDaLeggere, promossa da @ComuneMI, è dedicata ai talenti de… - L_Ceci_ : RT @LaurInter: Il comune di Milano ha deciso di testare tutti i conducenti dei mezzi pubblici. Mi sembra giusto, gli unici che in ATM lavor… - Sinaloa_Cowboys : RT @LaurInter: Il comune di Milano ha deciso di testare tutti i conducenti dei mezzi pubblici. Mi sembra giusto, gli unici che in ATM lavor… - Marek28165 : @PierMaran @BeppeSala @ComuneMI @RegLombardia Atm è azienda del comune di Milano.... -

Ultime Notizie dalla rete : Milano ATM

Il Messaggero

(Teleborsa) - Il Gruppo ATM (Azienda Trasporti Milanesi), gestore dal 1931 del trasporto pubblico della città, ha chiuso il bilancio 2019 con un utile netto consolidato di 9,2 milioni di euro. Lo ha ...Milano. Continua a crescere il contagio da Coronavirus nel milanese con 325 nuovi ... Come si può mitigare il rischio fino a ridurlo a zero. Tenendo conto delle filiere e dei trasporti per i ...