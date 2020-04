Magistrati scatenati | blitz in Lombardia per Trivulzio ed Rsa | a tenaglia ancor prima

(Di mercoledì 15 aprile 2020). In molti lo avevano previsto, anche noi di Libero. Nessuno, però, si immaginava un'azione tanto repentina,che l'emergenza sanitaria fosse conclusa. Si apprende infatti di undella Guardia di Finanza in Regione, nella mattinata di mercoledì 14 aprile, per alcune acquisizioni nell'ambito delle inchiese sul Pio Albertoe le altre Rsa dove è stato registrato un alto numero di vittime da coronavirus. A breve tutti gli aggiornamenti

Magistrati scatenati. In molti lo avevano previsto, anche noi di Libero. Nessuno, però, si immaginava un'azione tanto repentina, ancor prima che l'emergenza sanitaria fosse conclusa. Si apprende ...Servirebbe mettere in piedi un pool di magistrati come per tangentopoli ... Avvocati e semplici cittadini, con la Rete a fare da cassa di risonanza, hanno scatenato una valanga pronta ad abbattersi ...