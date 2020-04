Juventus, Sarri verso l’esonero? Deciso il futuro del tecnico bianconero (Di mercoledì 15 aprile 2020) Juventus – Nonostante il virus, uno dei temi caldi in casa Juve è il futuro del tecnico Maurizio Sarri. Si è parlato tanto della sua Juve, se abbia convinto o meno la dirigenza e soprattutto il presidente Agnelli Il futuro di Maurizio Sarri è stato uno degli argomenti più importanti in casa Juventus, soprattutto nei momenti più difficili di questa stagione e di questo avvio di 2020 a tratti molto deludente. Ora che è tutto fermo la situazione però sembrerebbe esser cambiata. Juventus, il futuro di Sarri a Torino La sua conferma ora potrebbe esser sicura, anche grazie alla bella prestazione contro l’Inter nell’ultimo match prima di questa sosta forzata. Il tecnico in quel match è riuscito a fare di necessità virtù e a ricompattare la squadra dopo il ko di Lione. Leggi anche: Dybala Juventus, ... Leggi su juvedipendenza Juventus - Sarri aspetta Ronaldo per guidare la squadra nella volata finale

Kantè Juventus - la conferma : “Sarri farebbe carte false per averlo”

Juventus 2020/2021 - Sarri cambia la difesa : doppia cessione e un nuovo centrale! (Di mercoledì 15 aprile 2020)– Nonostante il virus, uno dei temi caldi in casa Juve è ildelMaurizio. Si è parlato tanto della sua Juve, se abbia convinto o meno la dirigenza e soprattutto il presidente Agnelli Ildi Maurizioè stato uno degli argomenti più importanti in casa, soprattutto nei momenti più difficili di questa stagione e di questo avvio di 2020 a tratti molto deludente. Ora che è tutto fermo la situazione però sembrerebbe esser cambiata., ildia Torino La sua conferma ora potrebbe esser sicura, anche grazie alla bella prestazione contro l’Inter nell’ultimo match prima di questa sosta forzata. Ilin quel match è riuscito a fare di necessità virtù e a ricompattare la squadra dopo il ko di Lione. Leggi anche: Dybala, ...

JeshaunC : RT @AlessioTackle: Maurizio Sarri || Juventus 2020 || The tactical genius - TheMattDP10 : [SCONTRO TOTALE!] | TUTTI SU UN GIOIELLO DELLA JUVENTUS? ECCO CHI È - CalcioJcom : New post: La Juve ha deciso cosa fare con Maurizio Sarri - TheMattDP10 : [NEDVED COMPRA UN FENOMENO PER LA JUVENTUS?] | ECCO IL SUO NOME!! - TheMattDP10 : [BOOM! LA JUVENTUS PIOMBA SU BELLERIN!] | ECCO QUANTO CHIEDE L' ARSENAL -